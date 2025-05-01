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مستوطنون يهاجمون منازل وممتلكات فلسطينيين في الخليل

ممتلكات فلسطينية أحرقها المستوطنون في قرية المغير بالضفة الغربية (أرشيفية)
2 مايو 2025 01:08

رام الله (الاتحاد)

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هاجم مستوطنون إسرائيليون متطرفون أمس، منازل وممتلكات الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
وفي سياق آخر، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، أمس، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وأدوا طقوساً تحت حماية الشرطة الإسرائيلية التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى، عرقلت وصول المصلين للمسجد.
وقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 349 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال فترة الصباح بحراسة الشرطة الإسرائيلية.
وجرت الاقتحامات على شكل مجموعات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.
في غضون ذلك، أغلق الجيش الإسرائيلي، أمس، جميع مداخل بلدة «بيتا» جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد أن أعلن عن إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة خلال اقتحامها.
وذكر شهود عيان، أن جرافات إسرائيلية شرعت بعملية إغلاق كافة مداخل بلدة «بيتا» بالسواتر الترابية، ومنعت السكان من المرور من وإلى البلدة الأمر الذي عزل البلدة عن محيطها.
وبينوا أن قوات أخرى من الجيش تواصل عملية اقتحام البلدة وتعمل على تفتيش وتمشيط عدد من الأحياء.
وذكروا أن الجيش أغلق عدة مداخل في بلدة «أودلا» المجاورة لبيتا.
ومساء أمس الأول، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة، خلال اقتحامه قرية «بيتا».

مستوطنون إسرائيليون
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