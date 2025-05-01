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رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يعلن الاستقالة

هان دوك سو
2 مايو 2025 01:09

سول (وكالات)

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كوريا الجنوبية تفتح باب الترشح لانتخابات رئاسية مبكرة

قدم الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك سو استقالته أمس، ملمحاً إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو. 
وأعلن هان قراره خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي في سول، منهياً بذلك أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي الذي جاء نتيجة لعزل الرئيس السابق يون سيوك يول، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أمس.
وقال هان في المؤتمر الصحفي: «بعد التفكير في ثقل المسؤولية التي أتحملها في هذا الوقت الخطير، وبعد تفكير طويل وعميق حول ما إذا كان مثل هذا القرار صحيحاً ولا مفر منه، قررت أنه إذا كان هذا هو الطريق الوحيد، فيجب أن أتخذه». 
وذكر: «أمامي طريقان، أحدهما أن أكمل المهمة المهمة التي أتحملها حالياً، والآخر هو أن أتنحى عن تلك المهمة المهمة لأتحمل مسؤولية أكبر».
وقال: «قررت في نهاية المطاف أن أتنحى عن منصبي لكي أفعل ما بوسعي، وما يجب عليّ فعله، حتى نتجاوز الأزمة التي نواجهها»، مشيراً إلى حالة المواجهة السياسية الشديدة والتهديد الذي تمثله للاقتصاد والصناعات في البلاد. 
ومن المؤكد أن ترشح هان للرئاسة سيؤدي إلى بدء محادثات اندماج مع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي من المقرر أن يختار مرشحه الرئاسي غداً السبت. 

رئيس كوريا الجنوبية
الرئيس الكوري
الرئيس الكوري الجنوبي
هان دوك سو
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