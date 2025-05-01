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أميركا وأوكرانيا توقعان اتفاقية «شراكة اقتصادية»

وزير الخزانة الأميركي ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوقعان الصفقة (أ ف ب)
2 مايو 2025 01:09

واشنطن، كييف (الاتحاد، وكالات)

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية توقيع اتفاقية «شراكة اقتصادية» مع أوكرانيا تمنح الولايات المتحدة إمكانيةَ الوصول إلى الموارد الطبيعية لأوكرانيا مقابل الدعم العسكري والمالي لصالح كييف.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أمس، بخصوص الاتفاقية حيال إنشاء «صندوق استثمار إعادة الإعمار الأميركي الأوكراني».
وتطرق البيان إلى «الدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه الشعب الأميركي للدفاع عن أوكرانيا».  
وأضاف: «هذه الشراكة الاقتصادية تجعل بلدينا في وضع يسمح لهما بالعمل معاً والاستثمار لضمان أن تسهم أصولنا وقدراتنا وإمكاناتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا».  
وذكر البيان أنه تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستعمل وزارة الخزانة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة مع أوكرانيا لاستكمال إدارة البرنامج وتعزيز هذه الشراكة.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت: «يسعدني أن أعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية مع أوكرانيا».  
وأضاف قائلاً إن هذه الاتفاقية توضّح أن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تركز على أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل.
كما أوضح أن الاتفاق ينشئ «صندوقاً للاستثمار في إعادة بناء» أوكرانيا يموله ويديره بالتساوي الأوكرانيون والأميركيون.
من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، إنّه «بالتعاون مع الولايات المتّحدة، ننشئ هذا الصندوق الذي سيجذب استثمارات عالمية إلى بلدنا»، مشيرةً إلى أنّ الاتفاق سيتيح تمويل مشاريع لاستخراج المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا.

الخزانة الأميركية
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الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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إعادة إعمار أوكرانيا
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