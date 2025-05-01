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موسكو تتهم كييف بقتل 7 مدنيين بمُسيّرات

جندي أوكراني يستعد لإطلاق طائرة مسيرة (أرشيفية)
2 مايو 2025 01:10

موسكو (وكالات)

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قال فلاديمير سالدو، حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية المعين من قبل روسيا، أمس، إن 7 أشخاص قتلوا وأكثر من 20 آخرين أصيبوا بعدما ضربت طائرات مسيَّرة أوكرانية سوقاً في أوليشكي التي تقع في جزء تسيطر عليه روسيا من المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا.
وقال سالدو، إن الطائرات المسيَّرة استهدفت السوق المزدحمة نحو الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي.
وذكر أنه بعد الموجة الأولى من الضربات، أرسلت أوكرانيا مزيداً من الطائرات المسيَّرة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول روسي آخر قوله إن القوات الأوكرانية استخدمت «الذخائر العنقودية» ضد سيارات الإسعاف المتجمعة في مكان الحادث.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف المدنيين خلال الحرب، التي دخلت الآن عامها الرابع، وهو ما ينفيه الجانبان.

أوكرانيا
منطقة خيرسون
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
طائرات مسيرة
الطائرات المسيرة
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