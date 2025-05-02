اليابان وأميركا تعقدان جولة ثانية من محادثات التعريفات الجمركية

عقد كبير مفاوضي التعريفات الجمركية اليابانيين ريوسي أكازاوا يوم الخميس الجولة الثانية من المحادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين، ويعتقد أن محادثاتهم تركزت على مقترحات طوكيو لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن وفد طوكيو كان يأمل في سماع المزيد من التفاصيل حول الأولويات الأميركية وتضييق نطاق محادثات التعريفات التي بدأت رسمياً قبل أسبوعين.



وجاء الاجتماع في واشنطن بعد يومين من تخفيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تأثير تعريفاته الجديدة البالغة 25% على صناعة السيارات من خلال السماح لصانعي السيارات الذين ينتجون مركبات في الولايات المتحدة بالمطالبة ببعض التعويضات. وبغض النظر عن هذا التخفيف، كان من المتوقع أن يحث أكازاوا، الوزير الياباني المسؤول عن التنشيط الاقتصادي، إدارة ترامب على إلغاء تعريفات السيارات وغيرها من التعريفات التي فرضتها في الأشهر الأخيرة.