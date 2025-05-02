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الحصبة تتفشى في خمس الولايات الأميركية وعدد الحالات يقترب من 900

الحصبة تتفشى في خمس الولايات الأميركية وعدد الحالات يقترب من 900
2 مايو 2025 12:13

في الوقت الذي تشهد فيه خمس عدد الولايات الأميركية تفشياً نشطاً للحصبة، يقترب عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة من 900، بحسب الإحصاءات التي نشرتها مؤخراً المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالحصبة لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، 884 حالة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد الذي كان قد تم تسجيله في عام 2024 بأكمله.

وتشهد تكساس الغالبية العظمى من عدد الحالات المسجلة، بواقع 646 حالة، حيث يقترب تفشي المرض في الجزء الغربي من الولاية من بلوغ شهره الثالث، بحسب ما أوردته صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأميركية في تقرير لها.


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المصدر: وكالات
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