روسيا تنشئ "شريطا أمنيا" في أوكرانيا

قالت روسيا، اليوم الجمعة، إن قواتها تواصل إنشاء "شريط أمني" في المناطق الحدودية بمنطقة سومي الأوكرانية، بعد أن استعادت من قوات كييف منطقة كورسك على الجانب الآخر من الحدود في غرب روسيا.

وتؤكد أوكرانيا أن قواتها لا تزال موجودة في كورسك، حيث توغلت في أغسطس الماضي، لكنها تشعر بالقلق من تقدم روسي محتمل نحو سومي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "أكملت وحدات من مجموعة قوات الشمال" استعادة "منطقة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت "يستمر إنشاء شريط أمني في المناطق الحدودية بمنطقة سومي الأوكرانية".

وقال قائد لواء هجومي روسي محمول جوا لوكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء متحدثا عن القوات الأوكرانية في سومي "أربكنا نظام قيادتهم".