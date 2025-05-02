الجمعة 2 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء أمطار غزيرة وعواصف في الهند

قتلى جراء أمطار غزيرة وعواصف في الهند
2 مايو 2025 18:20

قالت رئيسة وزراء منطقة العاصمة الهندية نيودلهي إن أربعة أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم خلال عاصفة رعدية في المدينة اليوم الجمعة بعد سقوط شجرة فوق الغرفة التي كانوا نائمين فيها، وأسفر ذلك أيضاً عن إصابة شخص واحد.
وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن المدينة تعرضت لرياح بسرعة تتراوح بين 70 و100 كيلومتر في الساعة، مصحوبة بصواعق وهطول أمطار غزيرة هي الأشد في شهر مايو أيار منذ عام 2021.
وقالت رئيسة الوزراء ريكا جوبتا في منشور على موقع إكس "تم إصدار تعليمات لإدارة المنطقة لتقديم كل المساعدة اللازمة (للأسرة المتضررة) على الفور".
وتعطلت أيضاً عمليات الطيران في مطار المدينة بسبب انخفاض الرؤية وزيادة معدل التشبع بالمياه، في حين تأخرت خدمات مترو الأنفاق. وذكرت تقارير أن عدة مناطق شهدت اختناقات مرورية.

 

أخبار ذات صلة
آبل: أيفون الأميركي سيُصنع في الهند
أميركا تحث الهند وباكستان على تهدئة التوتر
المصدر: رويترز
أمطار غزيرة
الهند
آخر الأخبار
لقطة من العرض المسرحي
الترفيه
العرض المسرحي «BEETLEJUICE THE MUSICAL».. من برودواي إلى أبوظبي في نوفمبر
اليوم 20:40
«سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي» يناقش تمكين المرأة في الإعلام السياحي
اقتصاد
«سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي» ينظم جلسة حول تمكين المرأة في قطاع السياحة
اليوم 20:35
صور.. الأميركيون يعتمدون حلا مبتكرا لمواجهة أزمة البيض
الترفيه
صور.. الأميركيون يعتمدون حلا مبتكرا لمواجهة أزمة البيض
اليوم 20:29
منتدى «قادة المطارات» يبحث بدبي 6 مايو تحديات ومستقبل القطاع
اقتصاد
منتدى «قادة المطارات» يبحث بدبي 6 مايو تحديات ومستقبل القطاع
اليوم 20:25
«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع غواتيمالا
اقتصاد
«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع غواتيمالا
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©