الجمعة 2 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذّر: قطاع غزة تحول إلى أنقاض

سكان قطاع غزة ينتظرون توزيع وجبات طعام
2 مايو 2025 19:38

قالت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة، اليوم الجمعة، إن القطاع تحول إلى أنقاض.
وأوضحت تشيريفكو، في تصريحات للصحفيين فى جنيف، أن معظم مخزونات الغذاء نفدت فيما أفادت المستشفيات بنفاد وحدات الدم مع استمرار وصول المصابين.
وحذرت تشيريفكو من أن غزة تقترب من حافة النفاد موضحة أنه تم ترشيد استهلاك الوقود لإجراء العمليات الجراحية الأكثر أهمية فقط ولفتت إلى أن المطابخ المجتمعية فى غزة بدأت في الإغلاق والذي لا يزال يعمل منها لا يمكنه تقديم سوى وجبات متواضعة للغاية مع تزايد الجوعى في الوقت الذي تنفد فيه طاقة الطهي بسرعة.
وأشارت إلى أن أطفال غزة ينبشون أكوام القمامة بحثا عن مواد لحرقها للطهي فى الوقت الذى أنشئت محطات في جميع أنحاء القطاع لحرق البلاستيك والنفايات السامة الأخرى لإنتاج الوقود رغم انبعاث أبخرة خطيرة منها تعرض حياة السكان للخطر وتدمر البيئة.
وقالت تشيريفكو إن الأمم المتحدة على استعداد لاستئناف إيصال المساعدات على نطاق واسع مع الحفاظ على تعهدها بالتمسك بالمبادئ ومواصلة تخفيف معاناة الأشخاص أينما كانوا.

أخبار ذات صلة
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: تعثر مفاوضات التهدئة في غزة لعدم توافر إرادة سياسية حقيقية
غزة تحت الحصار.. جوع وفقر ومرض
المصدر: وكالات
قطاع غزة
الأنقاض
الغذاء
الوضع الصحي
آخر الأخبار
لقطة من العرض المسرحي
الترفيه
العرض المسرحي «BEETLEJUICE THE MUSICAL».. من برودواي إلى أبوظبي في نوفمبر
اليوم 20:40
«سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي» يناقش تمكين المرأة في الإعلام السياحي
اقتصاد
«سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي» ينظم جلسة حول تمكين المرأة في قطاع السياحة
اليوم 20:35
صور.. الأميركيون يعتمدون حلا مبتكرا لمواجهة أزمة البيض
الترفيه
صور.. الأميركيون يعتمدون حلا مبتكرا لمواجهة أزمة البيض
اليوم 20:29
منتدى «قادة المطارات» يبحث بدبي 6 مايو تحديات ومستقبل القطاع
اقتصاد
منتدى «قادة المطارات» يبحث بدبي 6 مايو تحديات ومستقبل القطاع
اليوم 20:25
«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع غواتيمالا
اقتصاد
«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع غواتيمالا
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©