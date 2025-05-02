زلزال شديد يهز تشيلي والأرجنتين وتحذير من تسونامي

دعت سلطات تشيلي، اليوم الجمعة، إلى إخلاء سواحل منطقة "ماغالانيس" في أقصى جنوب البلاد بعد إصدار تحذير من احتمال وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) إثر زلزال قوي بلغت شدته 7,5 درجات على مقياس ريختر في البحر.

وقال الرئيس غابريال بوريك، على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "ندعو إلى إخلاء شاطئ البحر في جميع أنحاء منطقة ماغالانيس"، داعيا السكان إلى اتباع توصيات السلطات.

وقالت الهيئة التشيلية الوطنية لمكافحة الكوارث والاستجابة لها في رسالة للسكان إنه بسبب "التحذير من موجات مد بحري عاتية (تسونامي)، صدر أمر بالإجلاء إلى منطقة آمنة بالنسبة للقطاعات الساحلية لمنطقة ماجلان/ماغالانيس".

ولم تبلغ السلطات التشيلية، حتى الآن، عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

كما طلبت الهيئة إخلاء جميع المناطق الشاطئية التشيلية في المنطقة القطبية الجنوبية.

وأضاف الرئيس التشيلي، على منصة إكس "جميع الموارد متاحة" للاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة.

وعلقت السلطات في مدينة "أوشوايا" الأرجنتينية، التي توجد في أقصى جنوب العالم، جميع أنواع الأنشطة المائية والملاحة في قناة "بيجل" لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

ولم تسجل على الفور أي أضرار مادية أو تنفذ عمليات إجلاء.

وذكرت الحكومة المحلية أن "السكان شعروا بالزلزال بشكل أساسي في مدينة "أوشوايا"، بمستوى أقل، وفي بلدات في مناطق مختلفة من الإقليم. ...من المهم أن نحافظ على الهدوء في مواجهة هذه الأنواع من الأحداث". وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد 219 كيلومترا تحت سطح المحيط جنوب مدينة "أوشوايا".