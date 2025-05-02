رئيس وزراء كندا يعد بأكبر تحول اقتصادي منذ 80 عاما

وعد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الجمعة، بإطلاق "أكبر تحول في الاقتصاد الكندي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، وذلك خلال أول مؤتمر صحافي له بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت الاثنين.

وقال كارني "سنعيش فترة رائعة للغاية بينما نصنع بأيدينا مصيرنا الاقتصادي لإنشاء اقتصاد كندي جديد".

وأعلن كارني أنه سيجتمع، الثلاثاء المقبل، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن لمناقشة قضاي تتعلق بالتجارة والأمن.

وقال رئيس الوزراء الكندي "سينصب تركيزنا على الضغوط التجارية الفورية والعلاقات الاقتصادية والأمنية الأوسع نطاقا في المستقبل بين بلدينا السيدين".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتطلع إلى التوصل لاتفاق تجاري وإنه سيزور البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل.