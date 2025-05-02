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سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي «تصعيد خطير»

القصر الرئاسي في دمشق
3 مايو 2025 01:05

دمشق (الاتحاد، وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن إسرائيل هاجمت هدفاً قرب القصر الرئاسي في دمشق، فيما اعتبرت الرئاسة السورية الهجوم الذي تعرض له القصر الرئاسي تصعيداً خطيراً.
وقالت الرئاسة السورية في بيان، إنها «تدين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي، على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها».
وذكرت في البيان، أن «هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد، وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري».
وطالبت «المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية».
ودعت الرئاسة السورية «الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية».
وجاء في البيان، أن الرئاسة السورية «تؤكد أن هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا، سواء كانت محلية أو خارجية، لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو في إعاقة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام في المناطق كافة»، لافتةً إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل التحقيقات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وستواصل العمل بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطنين.

القصر الرئاسي
دمشق
سوريا
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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