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عون: لن نتهاون مع من يورطون لبنان في حروب ويعرضونه للخطر

خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني
3 مايو 2025 01:05

بيروت (الاتحاد)

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قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إنه لن يتهاون مع من يورطون بلاده في حروب.
جاءت تلك التصريحات على هامش مشاركته، أمس، في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. 
وعقد المجلس اجتماعه بدعوة من الرئيس اللبناني، بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء المالية، والدفاع الوطني، والاقتصاد والتجارة، والخارجية، والعدل، والداخلية، وعدد من مسؤولي البلديات. 
ونقل البيان عن عون قوله، إنه «لن يتهاون تجاه تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، أو من يورطونه في حروب هو بغنى عنها». وأضاف أنه «مع الأخذ في الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية، إلا أنه لن يتهاون مع من يعرضون لبنان للخطر».
وفي السياق، حذر المجلس الأعلى للدفاع الفصائل الفلسطينية من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، وفق قوله.
وأفاد بيان الرئاسة اللبنانية بأنه بعد التداول «قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء وهي: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني».
وأضاف أن المجلس «سيتخذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية».

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