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هجوم بمسيرة يستهدف سفينة تحمل مساعدات لغزة قبالة سواحل مالطا

جانب من آثار الهجوم على السفينة قرب سواحل مالطا
3 مايو 2025 01:05

فاليتا (وكالات)

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تعرضت سفينة تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، وعلى متنها 16 شخصاً، لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا، أمس. 
وكانت السفينة التابعة لـ«أسطول الحرية لغزة» تحاول توصيل الغذاء والإمدادات لسكان غزة. 
وذكرت حكومة مالطا أن 16 شخصاً، ومن بينهم 12 من أفراد الطاقم و4 مدنيين، كانوا على متن السفينة ولم يسقط قتلى أو جرحى جراء الهجوم.
وأطلق تحالف «أسطول الحرية» نداء استغاثة بعد تعرض سفينته المتجهة إلى غزة لهجوم بمسيرة في المياه الدولية في البحر المتوسط بالقرب من مالطا.
وقالت المنظمة، إن «مقدمة السفينة تعرضت بعد منتصف ليل الخميس / الجمعة بقليل لهجوم بطائرة مسيرة». 
وأضافت، أن الهجوم استهدف مرتين مقدمة السفينة، مما أدى إلى اندلاع حريق وخرق في هيكلها.
ونشر التحالف مقطع فيديو يظهر حريقاً في السفينة. 
وأعلن أن السفينة موجودة في المياه الدولية بالقرب من مالطا، وأرسلت بالفعل إشارة استغاثة.

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