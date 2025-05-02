أميركا تصنف تحالف عصابات في هايتي جماعة إرهابية

أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية الإلكتروني أن الولايات المتحدة صنفت، اليوم الجمعة، تحالف العصابات القوي في هايتي "فيف أنسانم"، الذي يسيطر أعضاؤه على معظم العاصمة بورت أو برنس وينتشرون في المناطق المحيطة بها، "جماعة إرهابية عابرة للحدود الوطنية".

كما طبقت وزارة الخزانة التصنيف على عصابة "جران جريف" التي أعلنت مسؤوليتها في أكتوبر الماضي عن مذبحة مروعة أودت بحياة ما لا يقل عن 115 شخصا في بلدة "بونت سوند" الزراعية.

ولم يلق الصراع بين العصابات في هايتي سوى استجابة دولية ضئيلة، في حين واصلت الدول المجاورة ترحيل المهاجرين إلى الدولة الكاريبية على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة بعدم فعل ذلك بسبب المخاوف الإنسانية.

وأدى الصراع إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وعشرات الآلاف في الأسابيع القليلة الماضية، مع انتشار العنف إلى وسط هايتي، مما أجبر المزيد من المرافق الصحية على إغلاق أبوابها وجعل المزيد من الناس يعانون من انعدام الأمن الغذائي.