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قتيل وجرحى جراء تحطم مروحية شرق الصين

قتيل وجرحى جراء تحطم مروحية شرق الصين
3 مايو 2025 09:56

 قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بعدما تحطمت مروحية يوم الجمعة في مدينة سوجو بإقليم جيانجسو بشرق الصين، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم السبت.
وذكر مكتب إدارة الطوارئ المحلي إنه في حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة، تحطمت مروحية من طراز "روبنسون ار 44 2" من ارتفاع 10 أمتار تقريبا عند عودتها من رحلة.
وقتل شخص واحد على الأرض، بينما أصيب أربعة أفراد كانوا على متن الطائرة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات غير مهددة لحياة أي منهم.
وتجري السلطات تحقيقا في سبب وقوع الحادث، بقيادة سلطة الطيران المدني في إقليم جيانجسو.

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المصدر: د ب أ
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