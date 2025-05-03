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رئيس صربيا يقطع زيارته لأميركا بسبب وعكة صحية مفاجئة

رئيس صربيا يقطع زيارته لأميركا بسبب وعكة صحية مفاجئة
3 مايو 2025 12:06

أصيب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بوعكة صحية مفاجئة ، بينما كان في فلوريدا أمس الجمعة وسيلغي اجتماعاته المقررة في الولايات المتحدة ويعود إلى وطنه، طبقا لما ذكرته قناة (آر.تي.إس) التلفزيونية الرسمية.
وذكر التقرير التلفزيوني أن قرار العودة إلى صربيا جاء بعد مشاورات مع الأطباء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولم يرد مكتب فوتشيتش في بلجراد على المكالمات الهاتفية خارج ساعات العمل الرسمية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وكان فوتشيتش قد قال إنه يخطط للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء آخرين رفيعي المستوى في الحزب الجمهوري. ولم ترد أي معلومات فورية من مكتبه حول ما إذا كان اللقاء مع الرئيس الأميركي قد تم عقده أم إلغاؤه.

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