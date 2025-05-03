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إغلاق جزئي لمحطة القطارات المركزية في كولونيا

إغلاق جزئي لمحطة القطارات المركزية في كولونيا
3 مايو 2025 14:47

بدأت في محطة السكك الحديدية في مدينة كولونيا غرب ألمانيا عملية تعطيل مجدولة لخدمات القطارات لمدة أسبوعين ونصف الأسبوع، والتي تسري على كل من خطوط المسافات الطويلة والإقليمية. ووفقا لما ذكرته شركة "دويتشه بان"، فإن الإغلاق الجزئي الذي بدأ مساء أمس الجمعة، ضروري لتركيب صندوق إشارات إلكتروني جديد.
وتم إلغاء خدمات القطارات فائقة السرعة "آي سي إي" بالكامل على خط بون-كولونيا-برلين، أما القطارات المتجهة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، فتم تحويل مسارها عبر مدينة كريفيلد. كما ستتأثر ستة خطوط للقطارات الإقليمية السريعة، وستة خطوط سكك حديدية إقليمية، وعدة مسارات لقطارات الضواحي. ومع ذلك، ستستمر الخدمات التي تربط هامبورج وبريمن وكولونيا كالمعتاد.
ووفقا لـ"دويتشه بان"، يعد الإغلاق في كولونيا أحد أكبر أعطال النقل في تاريخ المدينة، ومن المقرر تعليق الخدمات حتى 19 مايو الجاري.
تعد محطة كولونيا المركزية، إحدى أكثر محاور النقل ازدحاما في أوروبا، حيث تخدم حوالي 180 ألف راكب يوميا. أما مدينة كولونيا التي يزيد عدد سكانها قليلا عن مليون نسمة، فتحتوي على أعلى معدل تنقل للركاب في المنطقة.

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