الحزب الحاكم في سنغافورة يتجه نحو فوز ساحق في انتخابات البرلمان

يتجه حزب العمل الشعبي الحاكم في سنغافورة نحو تحقيق فوز ساحق في الانتخابات العامة التي جرت اليوم السبت، وفق ما أظهر فرز جزئي لبطاقات الاقتراع.

وأظهر فرز بطاقات الاقتراع على 77 من مقاعد البرلمان فوز الحزب الحاكم بـ68 مقعدا بالإضافة إلى المقاعد الخمسة التي كان قد حصل عليها لغياب المنافسة، بينما حصل حزب العمال المعارض على تسعة مقاعد.

وكان حزب رئيس الوزراء لورانس وونغ يشغل الأغلبية الساحقة من مقاعد البرلمان السابق.

أدلى وونغ (52 عاما) بصوته ظهرا مرتديا زيا أبيض، اللون الذي يمثل حزبه، وغادر مركز الاقتراع دون الإدلاء بتصريح للصحافيين.

ويأمل رئيس الوزراء، الذي يتولى منصبه منذ مايو 2024، في الخروج من هذه الانتخابات أقوى من أجل اتخاذ تدابير في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي.

وتزامن صعوده إلى السلطة الذي بشّر ببداية عهد جديد، مع مجموعة من التحديات.

ولا يزال الحزب يتمتع بشعبية كبيرة.

دعي نحو 2,76 مليون ناخب إلى اختيار 97 نائبا في البرلمان المكون من مجلس واحد.

وأغلقت مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (00,00 بتوقيت غرينتش)، بعد 12 ساعة.