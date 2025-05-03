أوليغي نغيما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للغابون

أدى بريس أوليغي نغيما، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للغابون في ملعب بالقرب من العاصمة ليبرفيل أمام نحو 40 ألف شخص.

أدى أوليغي، اليمين الدستورية بموجب الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء في نوفمبر 2024.

ودخل أوليغي، الفائز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أبريل الماضي بحصوله على 94,85% من الأصوات، إلى الملعب على متن سيارة مكشوفة مرتديا بزة مدنية داكنة، وهو يحيي الحشد واقفا في الجزء الخلفي منها.

وتستمر ولايته الرئاسية سبع سنوات.

حضر حفل التنصيب عدد من رؤساء الدول الأفريقية من بينهم عمرو سيسوكو إمبالو (غينيا بيساو) وأداما بارو (غامبيا) وباسيرو ديوماي فاي (السنغال) وفوستين آرتشانغ تواديرا (جمهورية أفريقيا الوسطى)، وتيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو (غينيا الاستوائية)، وفيليكس تشيسكيدي (الكونغو الديمقراطية)، وبول كاغامي (رواندا).

كما وصل الجنرال مامادي دومبويا (غينيا)، ومحمد إدريس ديبي (التشاد).

الغابون، البلد الواقع في وسط أفريقيا، يعد 2,3 مليون نسمة.