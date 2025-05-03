مقتل 10 من «داعش» بشمال شرق الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أفاد تقرير صومالي، أمس، بمقتل 10 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال شرق البلاد. ووفقاً لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، فقد نجحت قوات صومالية بولاية بونتلاند في تصفية 10 من عناصر التنظيم الإرهابي، حيث تصدت القوات الصومالية لهجوم شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على قواعد عسكرية في جبال علمسكاد بمحافظة بري في شمال شرق البلاد.

وجاء في تقرير الوكالة أن «ذلك حدث خلال تصدي القوات، الليلة الماضية، لهجوم إرهابي فاشل شنته العناصر الإرهابية على القواعد العسكرية في جبال علمسكاد بمحافظة بري». وأكد ضابط عسكري صومالي، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن عناصر الجيش الصومالي «تصدوا للهجوم الإرهابي بنجاح وكبدوا العناصرَ الإرهابيةَ خسائر فادحة»، حسب تعبيره. ووفقاً لبعض التقديرات فإن عدد مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي في الصومال يتراوح بين 700 و1500 مقاتل، يتمركزون في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، والتي ما زالت تحاول الاحتفاظ بالسيطرة على أجزاء من جنوب ووسط الصومال، رغم الضربات القوية التي تلقتها في السنوات الأخيرة على أيدي القوات الصومالية مسنودةً بقوات الدعم الأفريقية. وشنت حركة «الشباب» هجمات إرهابية في الأسابيع الأخيرة، وأطلقت في مطلع أبريل المنصرم عدة قذائف قرب مطار العاصمة. كما استهدفت معسكر هالاني، وهو مجمع محصن قرب مقديشو، يضم مكتب الأمم المتحدة وبعض الوكالات الإنسانية والبعثات الأجنبية ومقر بعثة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاستقرار والدعم في الصومال (أوصوم)، وفقاً لما أعلنته البعثة.