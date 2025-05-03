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مصر: السياسات الإسرائيلية تؤجج الوضع الإقليمي

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (أرشيفية)
4 مايو 2025 01:22

القاهرة (وكالات) 

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حذر وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، من المخاطر الوخيمة للسياسات الإسرائيلية في المنطقة والتي تتسبب في تأجيج الوضع الإقليمي. 
جاء ذلك في إطار إدانة الوزير عبد العاطي، خلال لقائه مديري مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في القاهرة، الغارة الإسرائيلية على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي بدمشق، في انتهاك جديد للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وفق بيان للخارجية المصرية. 
كما أدان عبد العاطي السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض الوضع الإنساني في قطاع غزة من خلال تعمد منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لأكثر من شهرين واستخدام التجويع كسياسة ممنهجة وأداة للعقاب الجماعي. 
وجدد التأكيد على موقف مصر الثابت بأن عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لا غنى عنه ولا يمكن استبداله في ظل الظروف الراهنة. 
وأكد عبد العاطي تقدير مصر العميق لدعم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والتي تتضمن تدابير عاجلة للإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر، وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم، مشيراً إلى الاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع الأمم المتحدة للإعداد لمؤتمر دولي لدعم الخطة. 
ووفق البيان، تناول اللقاء سبل تعزيز دور المنظمات والوكالات الأممية في مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكيفية تحقيق التناغم بين عمل المنظمات واستدامة عملها. وثمن عبد العاطي الأنشطة الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، والتي تظل أساسية ومؤثرة للدول النامية، خاصة تلك المتأثرة بالنزاعات. 
وطبقاً للبيان، استمع عبد العاطي لمديري مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالإغاثة الإنسانية بشأن قلقهم البالغ للوضع الإنساني الكارثي في غزة وفراغ المخازن ونفاد المواد الغذائية ومستودعات الأدوية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتمويل أنشطتها اتصالا بالتطورات التي تشهدها الساحة الدولية.

مصر
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القاهرة
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أنطونيو جوتيريش
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