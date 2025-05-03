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«الفارس الشهم 3» تدعم مرضى السرطان جنوب غزة

متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» خلال توزيع الطرود الصحية (من المصدر)
4 مايو 2025 01:23

‏غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ومع تفاقم الأزمة الصحية في القطاع، تواصل عملية «الفارس الشهم 3» توزيع طرود صحية على مرضى السرطان، جنوب قطاع غزة، ضمن مبادرة بذور الأمل. 
في غضون ذلك، أطلق مستشفى الكويت التخصصي في رفح نداء استغاثة، محذراً من أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار التام، في ظل انقطاع الإمدادات الطبية الأساسية وتوقف دخول المساعدات الإنسانية.
وأشار بيان صادر عن المستشفى إلى أن أكثر من 75% من الأدوية الحيوية لم تعد متوفرة، ما أدى إلى تراجع خطير في القدرة على تقديم العلاج للمرضى، مؤكداً أن ما تبقى من المخزون الطبي لن يكفي لأكثر من أسبوع. ويأتي هذا التحذير في سياق أوسع من التدهور المستمر الذي يشهده القطاع، والذي يعيش تحت حصار خانق منذ أكثر من شهرين، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب انفراج سياسي أو إنساني.

الفارس الشهم 3
الإمارات
السرطان
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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