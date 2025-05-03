الإمارات.. تحركات فاعلة لمعالجة تداعيات الأزمة في السودان

أحمد شعبان (أبوظبي)

ثمن دبلوماسيون ومحللون مبادرات الإمارات للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية في السودان، ودعمها المتواصل للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مشيدين بتحركات الدولة داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لدفع الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بآليات التسوية السلمية.

وأوضح الدبلوماسيون والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي سارعت لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودانيين المتضررين من النزاع، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار، مؤكدين أن التداعيات الكارثية المترتبة على النزاع المسلح تفتك بالفئات الأكثر ضعفاً، وبالأخص الأطفال والنساء، حيث يواجه ملايين المدنيين مخاطر المجاعة وسوء التغذية الحاد.

وطالبت الإمارات، خلال مؤتمر لندن لدعم السودان، طرفي النزاع برفع أي قيود مفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وعدم استغلال الإمدادات الغذائية والإغاثية لأغراض عسكرية أو سياسية، مؤكدة التزامها الراسخ بتوفير حياة كريمة للمدنيين، من دون النظر لأي اعتبارات عرقية أو دينية، مطالبة بزيادة الضغط الإقليمي والدولي على الأطراف التي تعمل على تأجيج الصراع بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

دور مهم

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، السفير جمال بيومي، أن السودان يشهد أوضاعاً مأساوية خطيرة أدت إلى انتشار المجاعة بصورة مخيفة، مشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به الإمارات في دعم وإغاثة الشعب السوداني، عبر توفير الإمدادات الغذائية اللازمة لمواجهة التداعيات الكارثية المترتبة على النزاع المسلح.

وذكر بيومي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد إحدى الدول الفاعلة التي تحركت بإيجابية كبيرة لدعم الشعب السوداني منذ اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، عبر إرسال عشرات القوافل الإنسانية والإغاثية التي استهدفت الوصول السريع إلى النازحين واللاجئين بهدف الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، إضافة إلى جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين، سواء داخل السودان أو دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السودانيين.

وأشار إلى أن الثقل الإقليمي والدولي للإمارات يعزز الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السودانية، شريطة أن يستجيب طرفا النزاع لدعوات الدولة المتكررة لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وغير مشروط.

وكانت الإمارات قد قدمت، على مدى العامين الماضيين، مقترحات ومبادرات عديدة لإنهاء النزاع الدائر في السودان.

وفي هذا الإطار، أكدت الدولة أمام الاجتماع الافتراضي الوزاري لمجلس الأمن والسلام للاتحاد الأفريقي، في نوفمبر الماضي، دعمها المتواصل لإيجاد حل سلمي للأزمة السودانية.

كما وجهت أكثر من دعوة، عبر أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية من دون أي قيود أو عراقيل، وحماية المدنيين والبنية التحتية.

تحديات وصعوبات

اعتبر الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن المساعدات الإماراتية للسودان منذ اندلاع النزاع، كان لها دور مهم في تخفيف تداعيات الحرب على المدنيين، مشيداً بتواصل دور الدولة الإنساني على مدى عامين كاملين رغم التحديات والصعوبات.

وقال الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الدور الإنساني للإمارات واضح للعالم كله، من خلال مبادرات وحملات إنسانية تجوب مشارق الأرض ومغاربها، ما يتجسد بوضوح في غزة وسوريا ولبنان واليمن والسودان، وغيرها من المناطق التي تشهد أوضاعاً إنسانية حرجة. وأضاف أن ما يميز المساعدات الإماراتية للشعب السوداني هو أن هدفها إنساني فقط، وليس هناك أي أهداف أخرى، وتأتي في إطار التوجه الإنساني الراسخ في سياستها الخارجية، موضحاً أن قيمة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الدولة للسودان تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار، ما يجعلها الشريك الإنساني الأبرز للمنظمات الأممية والدولية.

وأشار الديب إلى أن الإمارات تحرص على استمرار دعمها الإنساني والإغاثي للشعب السوداني، وذلك في إطار دورها المهم والمؤثر في جميع القضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية جهودها السياسية والدبلوماسية لإحلال الاستقرار والسلام في السودان.

وأفاد بأن الأزمة السودانية تحتاج إلى تكثيف جهود الدول الإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها الإمارات، للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية سريعة تُنهي الأزمة التي يُعانيها الشعب السوداني، جراء النزاع المسلح الدائر منذ أبريل 2023، مؤكداً أن الادعاءات الباطلة التي تروجها القوات المسلحة السودانية ضد الدولة لن تؤثر على دورها الإنساني والدبلوماسي الداعم لتطلعات ملايين السودانيين.

بصمات واضحة

قال المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن الإمارات صاحبة بصمات واضحة في العديد من مبادرات الوساطة والسلام التي شهدتها بعض دول العالم في السنوات الأخيرة، ما يعكس التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومن هنا تأتي تحركاتها ومواقفها الإيجابية تجاه الأزمة السودانية.

وأوضح الجليدي لـ«الاتحاد» أن هناك أجندات مختلفة في الملف السوداني تتعارض مع مبادرات مهمة وقوية لإحلال السلام، مؤكداً أن الإمارات تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الأزمة السودانية سلمياً، إضافة إلى مبادراتها الإنسانية والإغاثية للتخفيف من التداعيات الكارثية المترتبة على النزاع المسلح. وأشار إلى أن نحو 30 مليون سوداني يُعانون أزمة متفاقمة، ويحتاجون إلى مساعدات إغاثية بشكل فوري، ما يضع العالم أجمع أمام مسؤولية إنسانية كبيرة، موضحاً أن الإمارات سارعت لتقديم الدعم الإغاثي الحقيقي للأشقاء السودانيين، وتعاونت مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع أبناء السودان من دون أي تمييز أو تفرقة.

وكانت الإمارات قد حذرت، أمام مجلس الأمن الدولي، من مخاطر المجاعة التي تفتك بالفئات الأكثر ضعفاً، مشيرة إلى سوء الأوضاع الإنسانية في شمال دارفور، وتحديداً في مخيمات زمزم وأبو شوك والسلام، داعية المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة الوضع الكارثي في السودان.

وفي السياق، خصصت الدولة مساعدات إغاثية بنحو 30 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار، ووقعت اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية طارئة للنازحين داخلياً. وشاركت الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي عُقد في مارس الماضي، وأكدت خلاله التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف تداعيات الصراع المشتعل في السودان، إضافة إلى تخصيص تمويلاً بقيمة 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية في السودان.