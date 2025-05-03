تحديث بشأن الحالة الصحية للرئيس الصربي

أعلن أطباء الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، تحديثا عن الوضع الصحي للرئيس بعد دخوله المستشفى في العاصمة بلغراد.

ودخل فوتشيتش مستشفى عسكريا في بلغراد، في وقت سابق اليوم، بعد عودته من الولايات المتحدة. وقال مصدر طبي إن حالة فوتشيتش "المستقرة" سمحت له بمغادرة المستشفى في وقت لاحق.

وقال مكتب الرئيس، في بيان، إن فوتشيتش (55 عاما) "أُدخل إلى الأكاديمية الطبية العسكرية فور وصوله" إلى بلغراد.

بعد ساعات قليلة من دخول فوتشيتش المستشفى، قال طبيب القلب دراغان دينسيتش لوسائل الإعلام إن حالة الرئيس "مستقرة ومُرضية"، ما سمح بإخراجه من المستشفى في وقت لاحق السبت.

وقال الطبيب العسكري، وهو رئيس مديرية الصحة في الجيش الصربي، إن فوتشيتش شعر "بألم شديد في الصدر" في الولايات المتحدة، ولاحظ الأطباء الأميركيون بعد ذلك ارتفاعا في مستويات ضغط الدم.

وأشار إلى أن "الأطباء الأميركيين أجروا كل الفحوص اللازمة. والرئيس، خلافا لتوصياتهم، قرر العودة إلى بلاده".

وأضاف الطبيب "من غير الواقعي أن نتوقع أن يتمكن الرئيس من استئناف أنشطته المعتادة بالكامل في الأيام المقبلة"، موضحا أن فوتشيتش واجه "مشكلات مماثلة" ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية.

كان فوتشيتش، الذي يترأس البلاد منذ عام 2017 بعد ثلاث سنوات تولى خلالها منصب رئيس للوزراء، قد دخل المستشفى لفترة وجيزة في عام 2019 بسبب "مشكلات في القلب والأوعية الدموية".