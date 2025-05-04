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الفلبين.. جرحى باصطدام سيارة لمدخل مطار في مانيلا

عمال يسحبون سيارة في مدخل مطار بمانيلا
4 مايو 2025 10:43

أكدت السلطات في الفلبين اليوم الأحد إصابة عدة أشخاص بجروح بعد اصطدام سيارة بمدخل مطار نينوي أكينو الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا‭‭‬.

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وأعلن المسؤولون في مطار نينوي أكينو أن "حادث المركبة" وقع في وقت سابق اليوم عندما اخترقت مركبة السياج الخارجي ودخلت إلى الممر بالقرب من مدخل مبنى الركاب رقم 1 في المطار.
وقد اصطدمت السيارة " بالحاجز الخارجي واقتحمت الممر بالقرب من مدخل الصالة " في منطقة المغادرة بصالة 1 في مطار نينوي اكوينو الدولي في مانيلا، حسبما قالت شركة نيو نايا انفرا كورب، التي تدير المطار. وأظهرت صور تناثر الزجاج المحطم في أنحاء المدخل وتضررت واجهة سيارة دفع رباعي سوداء بشكل واضح بعد اصطدامها بأبواب المطار.

المصدر: وكالات
الفلبين
مطار دولي
مانيلا
حادث اصطدام
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