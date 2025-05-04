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رئيس وزراء سنغافورة يشيد بنتائج الانتخابات

رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ يخاطب أنصاره
4 مايو 2025 12:14

قال رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج إن التفويض القوي الذي منحه السنغافوريون لحزب العمل الشعبي في الانتخابات سيضع الأمة في وضع أفضل لمواجهة العالم الحالي المضطرب. وقال بعد عودة حزب العمل الشعبي إلى السلطة بحصوله على نسبة تصويت بلغت 57ر65 بالمئة: "إنها علامة واضحة على الثقة والاستقرار والاطمئنان إلى حكومتكم". حسب صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية اليوم الأحد. وأشار رئيس الوزراء وونج إلى أن الكثيرين يتابعون الانتخابات عن كثب، بما في ذلك وسائل الإعلام الدولية والمستثمرون والحكومات الأجنبية. وأضاف رئيس الوزراء "لقد بذلنا أنا وفريقي كل ما في وسعنا في هذه الحملة، وأنا ممتن للنتائج"، مضيفا أنه راض عن نتيجة الانتخابات. وكان حزب العمل الشعبي  في سنغافورة قد فاز مرة أخرى بفارق كبير في الانتخابات العامة التي جرت أمس السبت، مما عزز حكمه ومنح دفعة قوية لرئيس الوزراء لورانس وونج الذي تولى السلطة قبل عام. وأعلنت إدارة الانتخابات أن حزب العمل الشعبي حصل على 82 مقعدا في البرلمان بعد انتهاء فرز الأصوات، وكان الحزب قد فاز سابقا بخمسة مقاعد بالتزكية، ما يمنحه 87 مقعدا من إجمالي 97 مقعدا. وحافظ حزب العمال المعارض على مقاعده العشرة.

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المصدر: وكالات
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