إيلون ماسك: "ستاربيس".. أصبحت مدينة حقيقية!

نجح الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في مسعاه لإنشاء مدينة صغيرة في ولاية تكساس حول المجمع الصناعي لشركته الفضائية "سبايس إكس"، بعدما صوّت نحو 300 من موظفيه لصالح المشروع بالإجماع تقريبا.

كان أمام أغلبية الأشخاص الـ283 المخوّلين الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، من موظفين أو أشخاص مرتبطين بموقع خليج بوكا تشيكا على الحدود المكسيكية، حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت جرينتش للموافقة على تحويل ستاربايس، وهو موقع ساحلي مساحته أربعة كيلومترات مربعة، إلى بلدية كاملة الأوصاف.

بعد أن صوتت أغلبية الناخبين مبكرا، كما الحال عادة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية في الولايات المتحدة، أيّد المقترعون بنسبة تناهز 100% المشروع، حتى أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "سبايس إكس" سيصبح رئيس بلدية هذه المدينة التي أعيدت تسميتها "ستاربايس".

وكتب إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ، على منصة إكس التي يملكها "ستاربايس، تكساس، أصبحت الآن بلدية حقيقية!".

ويُعد إنشاء هذه المدينة نجاحا لإيلون ماسك بعدما ترأس لجنة الكفاءة الحكومية "دوج" التي كلفها البيت الأبيض خفض الإنفاق العام.

وأنشأت شركة "سبايس إكس" مجمعها الصناعي في هذه المنطقة الساحلية الرطبة التي يحدّها نهر ريو غراندي ومساحات طبيعية، لإجراء اختبارات وعمليات إطلاق صواريخ. والموقع يعمل منذ عام 2019.

إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم بحسب مجلة فوربس، هو مَن اقترح اسم "ستاربايس" في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد زيارة للموقع قبل أربع سنوات.

وجرى تقديم طلب رسمي لتحويل الموقع إلى مدينة قائمة بحد ذاتها إلى السلطات المحلية في ولاية تكساس التي يقودها الجمهوريون، في ديسمبر 2024، بعد فوز دونالد ترامب بولايته الرئاسية الثانية.

وأكدت "سبايس إكس" أنها تدير أصلا البنية التحتية في الموقع، بما في ذلك الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.



