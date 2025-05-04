الأحد 4 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انطلاق الانتخابات البلدية في لبنان

ناخبون لبنانيون يشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، في مركز اقتراع في بيروت
4 مايو 2025 15:39

انطلقت صباح الأحد في لبنان المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا (04,00 ت غ) في محافظة جبل لبنان، وهي الأكبر من حيث عدد السكان. ومن المقرر أن تقفل الصناديق عند السابعة مساء.
وأكد رئيس الجمهورية جوزيف عون، أهمية الانتخابات لكي "نعطي ثقة للناس ونعطي ثقة للعالم الخارجي أن لبنان عاد يبني مؤسساته وعاد يقف على السكة الصحيحة".
وبحسب وزارة الداخلية، بلغ إجمالي عدد المرشحين للمقاعد البلدية والاختيارية في جبل لبنان 9321 شخصا من بينهم 1179 من الاناث.
ومن المقرر أن تجرى في 24 مايو، الانتخابات البلدية في محافظتي النبطية والجنوب.
وتجرى الانتخابات في محافظتي الشمال وعكار في 11 مايو، ومحافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل في 18 منه.

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء اللبناني يشيد بقرار الإمارات رفع حظر السفر
"الخارجية" تسمح بسفر المواطنين إلى الجمهورية اللبنانية
المصدر: وكالات
انتخابات
لبنان
آخر الأخبار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام
علوم الدار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للمنظمة لبحث الوضع الكارثي في السودان
3 مايو 2025
نواف سلام
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء اللبناني يشيد بقرار الإمارات رفع حظر السفر
اليوم 16:07
منال بنت محمد تعلن عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص"
علوم الدار
منال بنت محمد تعلن عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص"
اليوم 15:58
أطفال «الشارقة القرائي» يتعرّفون على أسرار المحتوى الرقمي
التعليم والمعرفة
أطفال «الشارقة القرائي» يتعرّفون إلى أسرار المحتوى الرقمي
اليوم 15:41
ناخبون لبنانيون يشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، في مركز اقتراع في بيروت
الأخبار العالمية
انطلاق الانتخابات البلدية في لبنان
اليوم 15:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©