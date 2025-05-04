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انخفاض عدد الأطفال في اليابان وتسجيل رقم قياسي جديد

أرشيفية
4 مايو 2025 15:04

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، انخفاض عدد الأطفال المقدر في البلاد للعام الـ44 على التوالي، ليصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لعكس اتجاه التراجع في أعداد المواليد. وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن عدد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، بمن فيهم السكان الأجانب في البلاد، بلغ 66ر13 مليون طفل حتى الأول من شهر أبريل الماضي، بانخفاض قدره 350 ألف طفل عن العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية والاتصالات قبيل حلول عطلة "يوم الطفل الوطني" غدا الاثنين. وانخفضت نسبة الأطفال إلى إجمالي السكان بواقع 2ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 1ر11%، فيما تعد أدنى نسبة أيضا منذ إتاحة البيانات المقارنة في عام 1950. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، ورغم اختلاف تاريخ إجراء المسح، فإن اليابان لديها ثاني أدنى نسبة أطفال بين 37 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة على الأقل، وذلك بعد كوريا الجنوبية، التي بلغت نسبة الأطفال لديها 6ر10%.

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التعداد السكاني
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