رئيس الوزراء اللبناني يشيد بقرار الإمارات رفع حظر السفر

أكد معالي الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، أن خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين.

وقال معاليه، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم، إن هذه الخطوة تستحق كل الشكر والتقدير لدولة الامارات ولرئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأعرب معاليه عن تطلع لبنان وشعبه لاستقبال الأشقاء الإماراتيين، قائلا: إن لبنان واللبنانيين ينتظرون بشوق رؤية أشقائهم الإماراتيين كما كل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية.

