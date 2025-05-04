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بوتين يأمل عدم وجود حاجة لاستخدام "النووي" في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
4 مايو 2025 16:50

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، إن روسيا لديها القوة والموارد الكافية لإيصال الأزمة في أوكرانيا إلى نهايتها المنطقية، رغم أنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية.
في فيلم بثه التلفزيون الرسمي، بعنوان "روسيا، الكرملين، بوتين، 25 عاما"، سأل أحد المراسلين الرئيس بوتين عن خطر التصعيد النووي الناجم عن الأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين "أرادوا استفزازنا لنرتكب أخطاء. لم تكن هناك حاجة لاستخدام تلك الأسلحة... وآمل ألا تكون هناك حاجة لاستخدامها".
وأضاف "لدينا ما يكفي من القوة والوسائل لإيصال ما بدأ في عام 2022 إلى نهاية منطقية بالنتيجة التي ترجوها روسيا".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع. وأجرت الولايات المتحدة، بهذا الصدد، مباحثات منفصلة مع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
أسلحة نووية
الأزمة الأوكرانية
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