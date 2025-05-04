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ترامب يرد على سؤال بشأن سعيه لولاية رئاسية ثالثة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
4 مايو 2025 18:13

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سؤال بشأن ما إذا كان سيسعى للحصول على ولاية ثالثة علما أن الدستور يحظر ذلك، بعد أن طرح الفكرة علنا في الأسابيع الماضية.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" نشرت مقتطفات منها اليوم الأحد، "هذا ليس أمرا أتطلع إلى القيام به"، مضيفا "أتطلع إلى أن أحظى بأربع سنوات عظيمة وأسلمها (البلاد) لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما، جمهوريا عظيما ليقودها إلى الأمام".
وعندما وجهت إليه مقدمة البرنامج، سؤالا محددا بشأن ما إذا كان الأميركيون وغير الأميركيين على السواء يستحقون الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، كما ينص الدستور الأميركي، قال "أنا لست رجل قانون. لا أعرف".

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
ولاية رئاسية
الدستور الأميركي
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