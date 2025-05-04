السيسي: مصر حريصة على نجاح القمة العربية في بغداد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، خاصة في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، والتي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق، حيث سلّم الرئيس المصري دعوة من نظيره الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللذين تستضيفهما بغداد يوم 17 مايو الجاري.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، الرؤي حول الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث تم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية.