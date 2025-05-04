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تطورات الحالة الصحية للرئيس البرازيلي السابق

بولسونارو يلوح لأنصاره أثناء مغادرته العيادة التي خضع فيها لعملية جراحية
4 مايو 2025 21:54

غادر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليوم الأحد، العيادة الخاصة في برازيليا حيث خضع لعملية جراحية في المعدة قبل ثلاثة أسابيع.
كان الرئيس السابق، البالغ 70 عاما، خضع لعملية جراحية في 13 أبريل الماضي استمرت نحو 12 ساعة جراء انسداد معوي مرتبط بآثار الهجوم بسكين الذي تعرض له خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2018.
خرج بولسونارو من عيادة "دي إف ستار" الخاصة مبتسما واستقبله حشد من المؤيدين بحرارة.
وكان بولسونارو كتب، على منصة "إكس": "شكرا يا إلهي على هذه المعجزة".
وكان الرئيس السابق نقل إلى المستشفى في 11 أبريل بعد أن عانى آلاما حادة في المعدة.
وأمضى 17 يوما في قسم العناية المركزة قبل أن يخرج منه الأربعاء.
في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأحد، شكر بولسونارو الأطباء وقال إنه يعود إلى منزله "في أحسن حال".
وأضاف أن "التحدي المقبل" الذي يواجهه سيكون المشاركة في تجمع سياسي الأربعاء في مدينة برازيليا.
وخضع بولسونارو لعدة عمليات جراحية في السنوات الأخيرة بسبب آثار الهجوم الذي تعرض له في سبتمبر 2018 وسط الحشود خلال حملته، قبل أسابيع من فوزه في الانتخابات الرئاسية.

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المصدر: آ ف ب
جايير بولسونارو
عملية جراحية
البرازيل
رئيس سابق
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