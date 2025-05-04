بوتين: المصالحة بين روسيا وأوكرانيا «أمر حتمي»

عواصم (وكالات)

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن المصالحة بين روسيا وأوكرانيا «أمر حتمي» و«مسألة وقت»، وقال: «يبدو لي أن هذا أمر حتمي، رغم كل المأساة التي نمر بها الآن، إنها مسألة وقت»، حسبما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين في تصريحات أذيعت، أمس، وهي جزء من مقابلة مع التلفزيون الروسي، أن روسيا لديها القوة والموارد الكافية لإيصال الحرب في أوكرانيا إلى نهايتها المنطقية، رغم أنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو «حافظت على هدوئها» خلال الحرب الأوكرانية، التي تطلق عليها اسم «العملية العسكرية الخاصة»، إذ إن الجانب الآخر «أوكرانيا»، أراد استفزازنا لارتكاب الأخطاء، بحسب تعبيره.

في المقابل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إلى وقف إطلاق نار حقيقي لمدة شهر على الأقل في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد أن شنت روسيا خلال الليل هجوما بالطائرات المسيرة على العاصمة كييف أسفر عن إصابة 11 شخصاً على الأقل بينهم طفلان.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام من الثامن إلى العاشر من مايو، للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية، في خطوة بدت وكأنها تهدف إلى الإشارة إلى أن روسيا لا تزال مهتمة بالسلام.

وجدد الرئيس الأوكراني دعواته لوقف إطلاق نار لفترة أطول.

وقال زيلينسكي على منصة إكس «يدعو الروس إلى وقف إطلاق النار، بينما يقصفون أوكرانيا يومياً، في الأسبوع الفائت وحده، استخدمت روسيا أكثر من 1180 طائرة هجومية مسيرة و1360 قنبلة جوية موجهة و10 صواريخ من أنواع مختلفة ضد أوكرانيا».

وأضاف «إذا كان هناك وقف لإطلاق نار، فلن يكون خلال أعيادهم، بل كل يوم». وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على وسائل التواصل الاجتماعي، إن حطام الطائرات المسيرة المتساقطة أشعل حرائق في مبانٍ سكنية بمنطقتين في كييف.

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية عبر «تيليجرام»، إن 76 رجل إطفاء شاركوا في إخماد الحرائق التي اندلعت ليلاً في كييف، وشملت أيضا حريقا صغيرا في منطقة بوسط المدينة، مضيفة أن النيران اشتعلت في عدة سيارات في أنحاء المدينة أيضاً بسبب حطام الطائرات المسيرة المتساقطة.

وفي سياق متصل، وعلى النقيض من تأكيداته السابقة، على قدرته على إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، أشار ترامب إلى أن «السلام بين روسيا وأوكرانيا، قد لا يتحقق، بوتين وزيلينسكي يكرهان بعضهما بشدة»، في أول إشارة منه إلى احتمال فشل المفاوضات التي دعا لها وترعاها بلاده.