مستوطنون ينفذون سلسلة هجمات في الضفة الغربية

رام الله (الاتحاد)

شن مستوطنون إسرائيليون، أمس، سلسلة اعتداءات على فلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وقالت مصادر محلية، إن «مستوطنين اقتلعوا 30 شجرة زيتون في خربة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل». وأضافت أن المستوطنين أطلقوا مواشيهم في محاصيل زراعية وأشجار في «خربة الحلاوة» بالمنطقة نفسها. وفي بلدة الخليل القديمة، هاجم مستوطنون منازل فلسطينية بالحجارة في منطقة «تل أرميدة»، واحتجزوا طفلاً لعدة ساعات. وفي مدينة سلفيت، شمالي الضفة، أقدم مستوطنون على تخريب غرفة زراعية في منطقة «الرأس»، ببلدة «قراوة بني حسان». وأوضحت المصادر أن المستوطنين عبثوا بمحتويات غرفة زراعية في البلدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها. كما اعتدى مستوطنون على أحد المزارعين الفلسطينيين في قرية «فرخة» جنوب سلفيت، وهي منطقة تتعرض لمحاولات استيطانية متواصلة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 860 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025.

وفي السياق، أصيب عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الجيش الإسرائيلي أمس، على البلدة القديمة بمدينة نابلس.