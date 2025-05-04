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تشكيل لجنة فلسطينية لحشد الدعم الدولي من أجل وقف للحرب

آثار الدمار الواسعة في بغزة (أرشيفية)
5 مايو 2025 01:38

غزة (الاتحاد)

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أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، تشكيل لجنتين إحداهما لبدء حوار وطني والأخرى لحشد الدعم الدولي لإيقاف الحرب الإسرائيلية في غزة، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي للمنظمة. وأوضح الأحمد في تصريحات صحفية أمس، أن «اللجنة الأولى ستعمل على حشد الدعم الدولي، بهدف وضع حد لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا».
وبين أن اللجنة الثانية ستسعى لإطلاق حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام.
وانتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأول، عزام الأحمد، أميناً للسر، خلفاً لحسين الشيخ الذي أًصبح نائباً لرئيس اللجنة ولرئيس فلسطين.

منظمة التحرير الفلسطينية
فلسطين
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
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