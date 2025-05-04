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الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل في غزة ورفح

دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
5 مايو 2025 01:38

غزة (الاتحاد)

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كثّف الجيش الإسرائيلي، أمس، عملية نسف المنازل شرق حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة شمال القطاع وبمدينة رفح جنوبه. وقال شهود عيان: «كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها على المناطق الشرقية من حييّ الشجاعية والتفاح». وأضافوا أن «طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر أطلقت النار تجاه منازل السكان في حي التفاح شرق مدينة غزة». وبيّن الشهود أن القصف نفّذ بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف بالمتفجرات لعشرات المنازل في الشجاعية والتفاح.
وفي رفح جنوب القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي كذلك عمليات نسف لمبانٍ سكنية، وسط إطلاق نار من الطيران المروحي شمال المدينة، وفق شهود عيان.

الجيش الإسرائيلي
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
رفح
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