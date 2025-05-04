مصر والعراق: حشد التأييد للخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي والعراق فؤاد حسين أمس، أهمية حشد التأييد للخطة العربية لإعادة الإعمار في قطاع غزة والمؤتمر الدولي المقرر أن تستضيفه مصر للتعافي المبكر في غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن ذلك جاء خلال لقائهما في القاهرة حيث بحثا الجهود الرامية لاستئناف اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة واستعرضا المستجدات الخاصة بالأوضاع الإقليمية لا سيما في سوريا ولبنان وسبل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.

وأضافت أن المشاورات بين الوزيرين شهدت كذلك استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالترتيبات الجارية لعقد القمة العربية المرتقبة التي تستضيفها بغداد في 17 مايو الجاري إضافة إلى بحث سبل دفع مشروعات التعاون التي تربط البلدين مع الأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي.

ونقل البيان عن الوزير المصري تأكيده موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار العراق مثمناً ما شهدته الأعوام الماضية من تطور في العلاقات المصرية العراقية على مختلف الصعد.