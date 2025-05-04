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الأمم المتحدة: نصف مليون سوري عادوا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر

عودة لاجئين سوريين إلى بلادهم بدعم من مفوضية اللاجئين (أرشيفية)
5 مايو 2025 01:38

دمشق (الاتحاد)

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أعلنت مديرة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إليزابيث تان، أن أكثر من نصف مليون لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس، قالت تان: «بالنسبة لسوريا، فقد عاد أكثر من نصف مليون لاجئ إلى بلادهم رغم استمرار حالة عدم الاستقرار، إلا أن اندماجهم المستدام يعتمد على تحسين التمويل، وقد تأثر الدعم المقدم لعودة 20 ألف سوري شهرياً من تركيا إلى ديارهم بتخفيضات التمويل».
بالمقابل، حذرت تان من أن «التخفيضات الكبيرة في التمويل تحرم اللاجئين الأكثر ضعفاً في العالم من الدعم الحيوي».
وتابعت: «قدرة المفوضية على الحماية والتسجيل والاستجابة في حالات الطوارئ تتعرض لخطر بالغ، علينا أن نتحرك، دعمكم قادر على إنقاذ الأرواح، واستعادة الكرامة، ومنح الأمل لمن فقدوا كل شيء».
وتشهد سوريا عودة اللاجئين في دول الجوار إليها والنازحين داخل الأراضي السورية إلى بلداتهم وقراهم.

الأمم المتحدة
اللاجئين
اللاجئين السوريين
سوريا
دمشق
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