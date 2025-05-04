زيلينسكي يدعو إلى وقف إطلاق نار مدته 30 يوما

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إلى وقف لإطلاق النار يستمر مدة 30 يوما من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية، وفقا لمقترح أميركي سابق.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براغ مع الرئيس بيتر بافل، إن من الممكن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الأزمة الحالية في أي لحظة.

وأضاف زيلينسكي "نعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن في أي لحظة، حتى ابتداء من اليوم، وينبغي أن يستمر 30 يوما على الأقل لإعطاء فرصة حقيقية للدبلوماسية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من الثامن وحتى العاشر من مايو الجاري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي وحلفائه على النازية في الحرب العالمية الثانية.

كانت الحكومة التشيكية داعما قويا لكييف منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022، وقادت مبادرة لتزويد أوكرانيا بالذخيرة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة خلال العام الجاري بموجب مبادرة طرحتها جمهورية التشيك لتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف.