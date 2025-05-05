الإثنين 5 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: سنفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج

ترامب: سنفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج
5 مايو 2025 08:03

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج والمستوردة إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال":"صناعة السينما في أميركا تموت موتا سريعا جدا". وأضاف "أنا أفوض وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة بالبدء الفوري في عملية فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي وجميع الأفلام القادمة إلى بلدنا والتي يتم إنتاجها في أراض أجنبية. نريد صناعة الأفلام في أميركا، مرة أخرى!". ومن غير الواضح كيف سيجري تطبيق هذه الرسوم الجمركية، ولا كيف ستخفض التكاليف على استوديوهات هوليوود.

أخبار ذات صلة
ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشاراً جديداً للأمن القومي
الرسوم الأميركية الجمركية تعيد رسم خريطة العالم الاقتصادية
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
هوليوود
الأفلام السينمائية
آخر الأخبار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام
علوم الدار
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للمنظمة لبحث الوضع الكارثي في السودان
3 مايو 2025
«الإمارات للدراجات» بطل طواف روماندي
الرياضة
«الإمارات للدراجات» بطل طواف روماندي
اليوم 10:34
قايدي يعود إلى «النمور» بقوة «6 نقاط»!
الرياضة
قايدي يعود إلى «النمور» بقوة «6 نقاط»!
اليوم 10:16
ظفار جعفر يهدى جودو الإمارات «ذهبية طاجيكستان»
الرياضة
ظفار جعفر يهدى جودو الإمارات «ذهبية طاجيكستان»
اليوم 10:00
الشرطة الروسية في موسكو(أرشيفية)
الأخبار العالمية
الدفاع الجوي الروسي يدمر عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 09:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©