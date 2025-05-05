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لندن تحتفي بيوم النصر

وسط لندن(أرشيفية)
5 مايو 2025 11:09

ستشارك قوات من دول حلف شمال الأطلسي"ناتو" في موكب في لندن للاحتفال بانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن فعاليات هذا الأسبوع هي تذكير بأن النصر "لم يكن لبريطانيا وحدها". وسينضم أفراد من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى الموكب العسكري في لندن اليوم الاثنين، في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية. وسيلقي الممثل تيموثي سبال خطاب النصر الذي ألقاه ونستون تشرشل عام 1945 في بداية الاحتفالات. ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف على جانبي شوارع وسط لندن في عطلة البنوك يوم الاثنين للاستماع إلى أداء خطاب تشرشل ومشاهدة الموكب العسكري والاستعراض الجوي. وستبدأ الفعاليات التمهيد ليوم الخميس الموافق 8 مايو. وقال مساعد في القصر إن الملك والملكة وباقي أفراد العائلة المالكة يتطلعون إلى جميع فعاليات يوم النصر في أوروبا هذا الأسبوع.

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المصدر: وكالات
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