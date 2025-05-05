الإثنين 5 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجهولون يقتلون 3  شرطيين بالرصاص في داغستان

قوات أمن تطوق مكان الحادثة
5 مايو 2025 18:05

قالت السلطات في منطقة داغستان جنوب روسيا إن ثلاثة من أفراد الشرطة قتلوا، اليوم الاثنين، عندما فتح مسلحون مجهولون النار على مركبتهم.
وأعلنت وزارة الداخلية في داغستان أن الهجوم على أفراد الشرطة، الذين يعملون بوحدة مرور، حدث في حوالي الساعة 1420 بالتوقيت المحلي (1120 بتوقيت جرينتش).
وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن الوزارة، أن أحد المهاجمين قُتل أيضا.
وأظهر مقطع فيديو، نشر على الإنترنت، مسلحا يرتدي ملابس سوداء وهو يطلق أعيرة نارية في الشارع لدى فراره.
ونشرت قنوات، على تطبيق "تلغرام"، صورا لمن قيل إنهما مسلحان وقد فارقا الحياة.
وشهدت داغستان هجمات أسقطت قتلى في السنوات القليلة الماضية.
وفي مارس الماضي، قتلت قوات مكافحة الإرهاب أربعة مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي قالت السلطات إنهم كانوا يخططون لشن هجوم على فرع في المنطقة لوزارة الداخلية.

أخبار ذات صلة
مقتل وإصابة شرطيين بإطلاق نار في جورجيا الأميركية
احتجاز مشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة فلوريدا
المصدر: وكالات
داغستان
إطلاق نار
آخر الأخبار
اتفاقيتا شراكة بين «أبوظبي الرياضي» ونادي الدراجات مع «ضمان»
الرياضة
اتفاقيتا شراكة بين «أبوظبي الرياضي» ونادي الدراجات مع «ضمان»
اليوم 19:45
برونو روتايو وزير الداخلية الفرنسي
الأخبار العالمية
فرنسا تشدد شروط الحصول على جنسيتها
اليوم 19:41
شحنة موز
الترفيه
النرويج تكتشف كمية كبيرة من الكوكايين في شحنة موز
اليوم 18:59
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الجديد
علوم الدار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الجديد
اليوم 18:58
صور.. بريطانيا تحيي الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية
الأخبار العالمية
صور.. بريطانيا تحيي الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©