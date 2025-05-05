مجهولون يقتلون 3  شرطيين بالرصاص في داغستان

قالت السلطات في منطقة داغستان جنوب روسيا إن ثلاثة من أفراد الشرطة قتلوا، اليوم الاثنين، عندما فتح مسلحون مجهولون النار على مركبتهم.

وأعلنت وزارة الداخلية في داغستان أن الهجوم على أفراد الشرطة، الذين يعملون بوحدة مرور، حدث في حوالي الساعة 1420 بالتوقيت المحلي (1120 بتوقيت جرينتش).

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن الوزارة، أن أحد المهاجمين قُتل أيضا.

وأظهر مقطع فيديو، نشر على الإنترنت، مسلحا يرتدي ملابس سوداء وهو يطلق أعيرة نارية في الشارع لدى فراره.

ونشرت قنوات، على تطبيق "تلغرام"، صورا لمن قيل إنهما مسلحان وقد فارقا الحياة.

وشهدت داغستان هجمات أسقطت قتلى في السنوات القليلة الماضية.

وفي مارس الماضي، قتلت قوات مكافحة الإرهاب أربعة مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي قالت السلطات إنهم كانوا يخططون لشن هجوم على فرع في المنطقة لوزارة الداخلية.