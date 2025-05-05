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صور.. بريطانيا تحيي الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية

صور.. بريطانيا تحيي الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية
5 مايو 2025 18:51

بدأ البريطانيون اليوم الاثنين، الاحتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، مع عرض عسكري، وتحية وجهتها العائلة المالكة إلى الحشود من شرفة قصر باكنغهام في لندن.

وبدأت الاحتفالات التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام، بقراءة مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء البريطاني الراحل، ونستون تشرشل في 8 مايو 1945، وعرض عسكري شارك فيه أكثر من ألف عنصر من القوات المسلحة البريطانية.

وحيا الملك تشارلز الثالث، الحشود من شرفة القصر الذي حلقت فوقه 23 طائرة قديمة وحديثة، ثم قامت وحدة "ريد اروز" بعروض جوية تاركة سحابة ثلاثية اللون في السماء.

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وكان تشارلز الثالث، الذي يتلقى العلاج منذ 15 شهراً لاصابته بمرض السرطان، حضر العرض بالزي العسكري مع الملكة كاميلا والأمير وليام وزوجته كاثرين وأولادهما الثلاثة جورج (11 عاماً) وشارلوت (10 أعوام) ولويس (7 أعوام).

وحضر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، العرض أيضاً مع نحو عشرين من قدامى المحاربين، بلغ العديد منهم مئة عام.

وتجمع الآلاف على طول الطريق التي زينت بالأعلام البريطانية.

المصدر: آ ف ب
الملك تشارلز الثالث
لندن
قصر باكنغهام
بريطانيا
الحرب العالمية الثانية
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