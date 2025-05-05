الإثنين 5 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستشار ألمانيا المنتخب يتعهد بإصلاحات سريعة

فريدريش ميرتس المستشار الألماني الجديد
5 مايو 2025 18:38

تعهد السياسي الألماني المحافظ فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، بالتحرك سريعا نحو إصلاح أكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك قبل يوم واحد من أدائه اليمين مستشارا ورئيسا للائتلاف الحاكم الجديد.
ووقع ميرتس، الذي ينتمي إلى كتلة المحافظين الفائزة بالصدارة في انتخابات فبراير الماضي (الاتحاد الاجتماعي المسيحي/الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، مع قادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي على اتفاق الائتلاف الذي يحدد خططهم للسنوات الأربع المقبلة.
ويتطلع الحزبان إلى إنعاش نمو اقتصاد البلاد وزيادة الإنفاق الدفاعي.
وقال ميرتس "اعتبارا من الغد، سيكون لديكم حكومة عازمة على دفع ألمانيا إلى الأمام من خلال الإصلاحات والاستثمارات".
وأضاف أن صوت الحكومة الجديدة سيكون "مسموعا في أوروبا والعالم".
وذكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن بوريس بيستوريوس (65 عاما) سيظل وزيرا للدفاع، وذلك ضمن إعلان الحزب لمرشحيه للائتلاف الجديد في خليط من الوجوه الجديده والمعروفة. وقال الحزب بالفعل، الأسبوع الماضي، إن لارس كلينجبايل (47 عاما) سيتولى منصب وزير المالية.
وسيكون بيستوريوس، الوزير الوحيد من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يحتفظ بمنصبه في الائتلاف الجديد بعد أن سجل الحزب أسوأ نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات التي أجريت في 23 فبراير الماضي.
ويحظى بيستوريوس، الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ يناير 2023، بشعبية كبيرة نتيجة لأسلوبه المباشر وموقفه الصارم عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.

أخبار ذات صلة
الائتلاف الحاكم في ألمانيا يمهد الطريق أمام الحكومة الجديدة
إغلاق جزئي لمحطة القطارات المركزية في كولونيا
المصدر: رويترز
فريدريش ميرتس
المستشار الألماني
ألمانيا
آخر الأخبار
برونو روتايو وزير الداخلية الفرنسي
الأخبار العالمية
فرنسا تشدد شروط الحصول على جنسيتها
اليوم 19:41
شحنة موز
الترفيه
النرويج تكتشف كمية كبيرة من الكوكايين في شحنة موز
اليوم 18:59
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الجديد
علوم الدار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الجديد
اليوم 18:58
صور.. بريطانيا تحيي الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية
الأخبار العالمية
صور.. بريطانيا تحيي الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية
اليوم 18:51
جانب من الندوة
التعليم والمعرفة
ندوة ثقافية في «أبوظبي الدولي للكتاب» حول «المتنبي»
اليوم 18:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©