الإثنين 5 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تشدد شروط الحصول على جنسيتها

برونو روتايو وزير الداخلية الفرنسي
5 مايو 2025 19:41

قدّم وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الاثنين، تعميما جديدا يرمي إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب، في مجال الامتثال للقانون وإتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل.
وأكد وزير الداخلية برونو روتايو، خلال زيارته ضاحية "كريتاي" في جنوب العاصمة باريس، أن "هذا التعميم يشكل اختراقا" ولكن "ليس مع قانوننا".
واعتبر أنه "يتعين على المرء أن يكون جديرا بأن يصبح فرنسيا ويجب أن نكون متطلبين للغاية".
وأضاف "نحن لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية إلى النسب فحسب، بل إلى الشعور بالانتماء في المقام الأول".
وكان قد عدّل تعميما سابقا في يناير يقضي بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا.
وأوضح روتايو، اليوم، المعايير الثلاثة التي سيتم تشديدها للحصول على الجنسية الفرنسية.
وقال إن "الخطوة الأولى تبدو بديهية للغاية ولكن يجب التذكير بها، وهي احترام قوانيننا ... أطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين ربما كانوا في وضع غير نظامي في الماضي".
ثم شدد على ضرورة "معرفة لغتنا ومعرفة تاريخ فرنسا كذلك والتسليم به".
ولهذه الغاية، سيتم رفع مستوى امتحان اللغة الفرنسية الشفوي.
وأضاف "سنخصص امتحانا في المواطنة اعتبارا من مطلع يناير 2026، سيتيح تقييم معرفة المتقدمين بتاريخنا من خلال معرفتهم بثقافة المواطنة".
وفي ما يتعلق بالعمل، قال وزير الداخلية إنه ينبغي على المحافظين التحقق "مما إذا كان لدى المتقدمين موارد كافية تجنب الاعتماد على المساعدة الاجتماعية".
ووزع الوزير، المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين اليميني والذي ينتهج موقفا متشددا بشأن الهجرة، النص الواقع في خمس صفحات مرفقا بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين، على جميع المحافظين.
في 2024، منحت الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم وإعلان (الزواج والأصول والأشقاء) لـ 66745 شخصا، أي بزيادة قدرها 8,3% مقارنة بعام 2023، وعزت وزارة الداخلية ارتفاع العدد إلى التعويض بعد 2023 الذي شهد صعوبات تقنية.

أخبار ذات صلة
إنقاذ والد رائد أعمال في عملات مشفرة من خاطفيه في فرنسا
فاين يمنح «الإمارات للدراجات» انتصاراً ثميناً في «رومندي»
المصدر: وكالات
فرنسا
وزير الداخلية
الجنسية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
اليوم 20:16
أولاف شولتس
الأخبار العالمية
في نهاية ولايته.. شولتس يؤكد استمرار دعم ألمانيا لأوكرانيا
اليوم 21:58
الشارقة يتوج بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد للشباب
الرياضة
الشارقة يتوج بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد للشباب
اليوم 21:55
رئيس الدولة يمنح رئيسة تنزانيا «وسام أم الإمارات»
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة تنزانيا «وسام أم الإمارات»
اليوم 21:52
بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها.. حمدان بن محمد: «جافزا» ركيزة أساسية في مسيرة دبي التنموية
علوم الدار
بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها.. حمدان بن محمد: «جافزا» ركيزة أساسية في مسيرة دبي التنموية
اليوم 21:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©