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آلاف الألمان لا يزالون مفقودين منذ الحرب العالمية الثانية

دمار جراء القصف خلال الحرب العالمية الثانية
5 مايو 2025 19:59

حتى بعد مضي 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا يزال آلاف الألمان يحاولون كشف مصير أقاربهم المفقودين، وذلك حسبما أعلنت رئيسة الصليب الأحمر الألماني، جيردا هاسلفيلد.
وأوضحت هاسلفليد أن قسم البحث في الصليب الأحمر الألماني تلقى، في العام الماضي وحده، نحو 7000 استفسار عن مصير أشخاص اختفوا خلال الحرب، ووصفت البحث عن المفقودين بأنه "مهمة إنسانية أساسية". وأكدت هاسلفيلد أن "الاهتمام (بالبحث) والحاجة (إليه) لا يزالان مرتفعين للغاية"، مشيرة إلى أن الطلبات لا تزال تقدم من آباء، أو أزواج، أو خطاب، أو إخوة وأخوات، لكن الجيل الأصغر من الأحفاد بات أيضا يبدي اهتماما متزايدا لمعرفة ما حدث لأجدادهم.
وذكرت هاسلفيلد أن 43% من الطلبات أمكن حلها، وحتى في الحالات المتبقية (57%) أمكن في الغالب تقديم معلومات حول المفقودين، ومن ذلك على سبيل المثال تقديم معلومات حول الأماكن التي شوهدوا فيها آخر مرة. ويتلقى قسم البحث مبلغ 12 مليون يورو سنويا، وهو يقدم مساعدته أيضا في حالات الصراعات الحالية مثل الأزمة في أوكرانيا.
وتخصص ثلاثة ملايين من هذا المبلغ لمقر القسم في مدينة ميونخ، حيث يتم التحقيق في مصير المفقودين من الحرب العالمية الثانية.
لكن هاسلفيلد أوضحت أن هذه الثلاثة ملايين يورو قاصرة على الفترة المقبلة حتى عام 2028 فقط، وتابعت أنه من غير المعروف ما سيحدث بعد ذلك.
وأضافت هاسلفيلد أن الصليب الأحمر الألماني سيسعى، في أقرب وقت، إلى إجراء محادثة مع الحكومة الألمانية الجديدة بشأن تمويل العمل في المستقبل، مؤكدة أن ما يقوم به القسم يعد بمثابة "جزء من ثقافة الذاكرة لدينا". وأشارت إلى أن عمل قسم البحث يوضح "مدى الرعب المرتبط بالصراعات المسلحة حتى بالنسبة لأفراد العائلات".

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