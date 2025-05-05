قتلى ومفقودون جراء انقلاب قارب في كاليفورنيا

قال مسؤولون أميركيون، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، إثر انقلاب قارب قبالة سواحل مدينة "سان دييجو" في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأعلن المسؤولون، إصابة أربعة أشخاص وفقدان تسعة آخرون جراء الحادث.

وقالت إدارة شرطة سان دييجو، إن الوكالات المعنية ومن بينها خفر السواحل الأميركي استجابت للبلاغات التي وردت في حوالي الساعة 06:30 صباحاً، عن انقلاب قارب من طراز "بانجا" قرب شاطئ توري باينز ستيت.

وقال خفر السواحل إنه يبحث عن تسعة أشخاص مفقودين في المياه على بعد نحو 15 ميلاً (24 كيلومتراً) شمال وسط مدينة سان دييجو.

يشار إلى أن قوارب البانجا، هي قوارب مكشوفة مصممة لصيد الأسماك، ولكنها شائعة الاستخدام من قبل المهربين.